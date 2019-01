Débats Première - 15/01/2019

Et si on osait le confédéralisme ?

L'info du jour : Delhaize a l'intention d'ouvrir 300 nouveaux points de vente en Belgique dans les années à venir. On en parle avec Christophe SANCY, rédacteur en chef de Gondola magazine.



L'opinion du jour de Michel GENET : comment renouveler la démocratie ?



Le débat du jour : Et si on osait le confédéralisme ?

Nos invités :

Cieltje VAN ACHTER, députée bruxelloise N-VA

Francis DELPERÉE, député cdH

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE