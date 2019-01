Débats Première - 10/01/2019

Dégressivité des allocations de chômage : faut-il encore aller plus loin ?

L'info du jour : Congo : peut-on se fier aux résultats ? On en parle avec Dieudonné WAMU OYATAMBWE, politologue et membre de Solidarité Mondiale (WSM



L'opinion du jour de Frédérique MAWET : pour avoir des enseignants mieux formés, il faudra en payer le coût.



Le débat du jour : Dégressivité des allocations de chômage : faut-il encore aller plus loin ?

Nos invités :

Khadija KHOURCHA, responsable travailleurs sans emploi à la CSC

Jan DE BRABANTER, secrétaire générale de BECI

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE