Daech est-il encore une menace pour l’Europe ?



Nos invités :

Thomas RENARD, chercheur à l'Institut Egmont

Gilles KEPEL, politologue et spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, auteur du livre « Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient » (Ed. Gallimard) et « Terreur dans l’Hexagone : genèse du Djihad français » (Ed. Gallimard collection Folio)