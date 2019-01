Débats Première - 08/01/2019

Jusqu’où ira la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ?

L'info du jour : La fusion des zones de police à Bruxelles. On en parle avec Vincent DE WOLF, bourgmestre d'Etterbeek.



L'opinion du jour d'Hafida BACHIR: 2019, année charnière pour le droit des femmes.



Le débat du jour : Jusqu'où ira la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ?

Nos invités :

Pierre DEFRAIGNE, directeur exécutif du centre Madariaga-Collège d'Europe

Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE