Débats Première - 20/12/2018

L'info du jour : Le chant antisémite des supporters du FC Bruges. On en parle avec Jonathan DE LATHOUWER, vice-président du CCOJB (Comité de coordination des organisations juives de Belgique).



L'opinion du jour de Corentin DE SALLE : une autre écologie est possible



Le débat du jour : RDC : élections à haut risque ?



Dieudonné WAMU OYATAMBWE, politologue et membre actif de l'ONG Solidarité Mondiale

Jean OMASOMBO, politologue et chercheur au Musée royal de l'Afrique centrale

François RYCKMANS, journaliste à la RTBF qui a couvert l'Afrique centrale de 1991 à 2006

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE