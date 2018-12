Débats Première - 17/12/2018

L'info du jour : Quel est le problème de Jean-Claude JUNCKER ? On en parle avec Philippe LAMBERTS, co-président du groupe des Verts au Parlement européen.



L'opinion du jour de Mireille-Tsheusi ROBERT : le racisme envers les noirs : un racisme oublié ?



Le débat du jour : Lutte pour le climat : faut-il arrêter de prendre l'avion ?

Nos invités :

Waldo CERDAN, expert indépendant en sécurité aérienne et instructeur pilote de ligne

Olivier DE SCHUTTER, professeur à l'UCLouvain, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE