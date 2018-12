Débats Première - 13/12/2018

L'info du jour : Faut-il un vote de confiance ? On en parle avec Céline ROMAINVILLE, professeure de droit constitutionnel à l'UCL.



L'opinion du jour de Sophie KLIMIS : que signifie le gilet jaune ?



Le débat du jour : Face à la colère sociale, la France doit-elle abandonner l'euro ?

Bruno COLMANT, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB

Jacques SAPIR, économiste et directeur d'études à l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales)

