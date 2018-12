Débats Première - 12/12/2018

L'info du jour : Comment ont évolué les prix entre 1998 et 2018 ? On en parle avec Philippe DEFEYT, économiste et président de l'Institut pour un Développement Durable.



L'opinion du jour de Sammy MAHDI : le vote des francophones en Flandre aux dernières élections communales



Le débat du jour : La violence est-elle le moyen le plus efficace pour se faire entendre ?

Nos invités :

Edouard DELRUELLE, professeur de philosophie politique à l'Université de Liège

Tony DEMONTÉ, secrétaire général adjoint de la CNE (Centrale national des employés - CSC)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE