Débats Première - 11/12/2018

MR et N-VA : vrai ou faux divorce ?

L'info du jour : La contrition de Macron. On en parle avec Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen



L'opinion du jour de Hervé HASQUIN : 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme



Le débat du jour : MR et N-VA : vrai ou faux divorce ?

Nos invités :

Georges-Louis BOUCHEZ, délégué général du MR

Olivier MAINGAIN, président de DéFI

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE