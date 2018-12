Débats Première - Prisons : pourquoi un tel taux de récidive chez les ex-détenus? - 04/12/2018

Le débat du jour : Prisons : pourquoi un tel taux de récidive chez les ex-détenus?

En studio :

- Harold SAX, avocat et membre de la section belge de l’Observatoire International des Prisons

- Johan Heymans, membre du « Groupe du Vendredi » et co-auteur d’un rapport sur les prisons

- Benjamin Mine, criminologue et membre de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)

En duplex depuis Liège :

- Xavier Lambrecht, coordinateur de la PLATEFORME SORTANTS DE PRISON – PFSP