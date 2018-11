Débats Première - 26/11/2018

80.000 morts chaque année à cause des implants

L'info du jour : 80.000 morts chaque année à cause des implants. On en parle avec Sabine STORDEUR, experte en analyse de système de santé au KCE et Xavier COUNASSE, journaliste au journal Le Soir, co-auteur de l'enquête.



L'opinion du jour de Corentin DE SALLE : Les gilets jaunes, une révolte libérale.



Le débat du jour : L'espace, nouvelle conquête de la Silicon Valley. Danger ou opportunité ? (en collaboration avec Le Vif)



Nos invités :

Jean-François MAYENCE, expert en relations internationales dans le domaine spatial, attaché juridique à Belspo (Politique scientifique fédérale)

Bertrand BONFOND, chercheur qualifié FNRS à l'université de Liège

