Débats Première - 22/11/2018

L'info du jour : L'info du jour: Une équipe de la RTBF agressée alors qu'elle couvrait les actions des Gilets jaunes. On en parle avec Sophie LEJOLY, secrétaire générale adjointe de l'Association des journalistes professionnels (AJP) et Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l'information et des sports de la RTBF.



L'opinion du jour de Antoine DE BORMAN : l'annonce de Ben Weyts qui ne veut plus que les bus De Lijn s'arrêtent à la Gare du Nord



Le débat du jour : Lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi la Belgique est à la traine ?



Invitées :

Céline CAUDRON, coordinatrice à Vie Féminine

Anne JACOB, psychologue et directrice de l'ASBL Praxis

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE