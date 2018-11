Débats Première - 15/11/2018

L'info du jour : Journée décisive pour le Brexit. On en parle avec Sandro CALDERON, journaliste à la cellule Europe de la RTBF et Amandine ALEXANDRE, notre correspondante à Londres.



L'opinion du jour de Laetitia GENIN : toutes unies contre le sexisme, à la conquête de l'espace public



Le débat du jour : Les carburants sont-ils trop taxés ?

Nos invités :

Elodie MERTZ, experte qualité de l'air et mobilité chez Greenpeace

Alain MATHUREN, directeur de la communication de FuelsEurope

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE