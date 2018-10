Débats Première - Quel rapport avons-nous à notre propre mort? - 31/10/2018

Le débat du jour : Quel rapport avons-nous à notre propre mort ?



Nos invités :

Corinne VAN OOST, médecin en soins palliatifs à la clinique du Bois de la Pierre, à Wavre, membre de la Commission Fédérale de Contrôle et d'Evaluation de l'Euthanasie

Jean-Philippe ALTENLOH, entrepreneur de pompes funèbres

Michel DUPUIS, philosophe, professeur ordinaire à l’UCL et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique

Gabriel RINGLET, prêtre et professeur émérite à l’UCL