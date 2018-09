Débats Première - 20/09/2018

L'info du jour : Ryanair : bientôt la fin du conflit social ? On en parle avec Didier Lebbe, représentant de la CNE et Jean-Pierre Boninsegna, représentant du Setca



L'opinion du jour de Thierry Afschrift: l'absurde guerre commerciale de Trump contre la Chine



Le débat du jour : Baptêmes étudiants : la fin des abus ?



Nos invités:

- Lucile Neyrinck, présidente de l'Association des Cercles Etudiants de l'ULB

- Frédéric Francis, doyen de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech

- Malika Borbouse, psychologue de formation et auteure de l'ouvrage "La face cachée des baptêmes estudiantins" (Ed. Publibook)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE