Débats Première - 19/09/2018

Débats 1ère (du lundi au jeudi) - Débats 1ère 100% Bruxelles et Débats 1ère 100% Wallonie (le vendredi)

L'actualité en débat. Une heure de direct pour comprendre l'actualité et se forger une opinion. Débat frontal ou tout en nuances, l'objectif est de rendre l'actualité plus claire et vivante. Présentée par Bertrand Henne du lundi au jeudi, l'émission se décline le vendredi en décrochages régionaux, Débats 1ère 100% Bruxelles et Débats 1ère 100% Wallonie, avec Bertrand Henne à la présentation de Débats 1ère 100% Wallonie.

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE