Débats Première - 10/09/2018

L'info du jour : Elections en Suède : qui sont les Démocrates de Suède ? On en parle avec Sigrid Melchior, journaliste pour plusieurs médias suédois basée à Bruxelles et Pascal Delwit, professeur de Sciences politique à l'ULB.



L'opinion du jour de Justine Lacroix: la démocratie illibérale n'existe pas



Le débat du jour : Parti citoyen, le système est-il verrouillé ? (en collaboration avec Le Vif)



Nos invités :

- Walter Feltrin, co-fondateur du mouvement citoyen Oxygène

- Olivier Mouton, journaliste au Vif

- Edoardo Traversa, professeur à l'UCL et l'une des chevilles ouvrières du mouvement citoyen « E-change »

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE