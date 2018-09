Débats Première - 05/09/2018

L'info du jour : la campagne de Nike qui met le feu aux chaussures. On en parle avec Hélène Maquet, journaliste à la RTBF et François Durpaire, historien et spécialiste des Etats-Unis



L'opinion du jour de Christine Mahy : est-on en train de privatiser l'école ?



Le débat du jour : Médecin généraliste : un métier dévalorisé ?



Nos invités :

- Dominique Vanpee, doyen de la Faculté de médecine et médecine dentaire de l'UCL

- Guy Delrée, président du FAG (Forum des Associations de médecins Généralistes)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE