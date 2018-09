Débats Première - 03/09/2018

L'info du jour : selon l'actu lundi matin



L'opinion du jour de Bruno COLMANT



Le débat du jour : Faut-il corriger l'orthographe ?



Nos invités :

- Anne-Catherine Simon, professeure de linguistique et de grammaire françaises à l'UCL et co-auteure de l'ouvrage « Le petit bon usage de la langue française » (Ed. De Boeck) à paraître cet automne

- Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil de la langue française et de la politique linguistique, auteur de l'ouvrage « La langue dans la Cité » (Ed. Les impressions nouvelles) (Prix du livre politique 2016)

