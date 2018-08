Y a-t-il une libération de la parole raciste ?



Nos invités :

- Patrick Charlier, co-directeur d'Unia, ex-Centre Interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

- Marco Martiniello, sociologue et docteur en sciences politiques et sociales à l'ULiège, directeur du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations

- Pierre-Guillaume Méon, professeur d'économie à l'ULB, co-auteur de l'enquête annuelle du European Social Survey

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM