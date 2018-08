Débats Première - 22/08/2018

Terrorisme : serions-nous tirés d'affaire ?



Nos invités :

- Rachid Madrane, ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

- Michaël Dantinne, professeur de criminologie et membre du Centre d'Etude sur la Radicalisation et le Terrorisme de l'Université de Liège

- Joseph Henrotin, spécialiste de la défense, docteur en sciences politiques et chargé de recherche au Centre d'Analyse et de Prévision des Risques Internationaux et à l'Institut de Stratégie comparée

- Vincent Gilles, président du syndicat SLFP police

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM