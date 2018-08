Débats Première - 13/08/2018

Airbnb va-t-il enterrer le secteur touristique ?



Nos invités :

- Geoffroy Coomans de Brachène, échevin de l'Urbanisme et du Patrimoine de la ville de Bruxelles (MR)

- Alain Decrop, professeur de marketing à l'université de Namur et directeur du CeRCLe (Centre de Recherche sur la Consommation et les Loisirs)

- Rodolphe Van Weyembergh, secrétaire général de la Brussels Hotels Association

- Jean-Michel Decroly, professeur à l'ULB en géographie, tourisme et démographie

Animateur Marie VAN CUTSEM