Débats Première - 09/08/2018

Le "jour du dépassement": un repère intéressant dans la lutte contre le changement climatique ?



Nos invités :



- Michel Crucifix, climatologue, professeur et chercheur au Earth and Life Institute de l'UCL

- Corentin Rousseau, expert en biodiversité au WWF

- Romain Weikmans, chercheur au Centre d'Études du Développement Durable de l'ULB et Maître d'enseignement à la Solvay Brussels School

- Clément Montfort, journaliste indépendant et réalisateur de la WebSérie documentaire NEXT

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM