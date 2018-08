Débats Première - Y a-t-il encore des leçons à tirer de la catastrophe du Bois du Cazier ? -...

Y a-t-il encore des leçons à tirer de la catastrophe du Bois du Cazier ?



Nos invités :

- Anne Morelli, professeur d’histoire à l’ULB et coordonnatrice de l’ouvrage « Retour à Marcinelle » (Ed. Couleur Livres)

- Paul Lootens, ancien président de la Centrale générale de la FGTB et co-auteur de l’ouvrage « Tutti Cadaveri » (Ed. Aden Belgique)

- Jean-Louis Delaet, directeur du Bois du Cazier

- Eric Geerkens, professeur d’histoire économique et sociale à l’université de Liège