Débats Première - Peut-on vivre sans coaching en 2018 ? - 31/07/2018

En studio :

- Fanny WEYTENS, docteur en psychologie, coach de vie et co-fondatrice du certificat universitaire en life coaching (UCL)

- Sylviane CANNIO, maître-coach certifiée par l'International Coach Fédération (ICF) et co-fondatrice de l’école de coaching Nova Terra

- Fred COLANTONIO, criminologue de formation, coach et conférencier

- Nicolas ZDANOWICZ : psychiatre, chef de service à la clinique de Mont-Godinne et professeur à l'UCL.