Le manque de sommeil, le mal du siècle ?



En studio:



* Dominique MÉAN, auteure du livre « Devenez acteur de votre sommeil » (Ed. Genèse) et médecin du sommeil

* Jérome GOBBESSO, CEO de New Pharma

* Laurence BUELENS, réalisatrice et productrice de documentaire, insomniaque

* Myriam KERKHOFS, spécialiste du sommeil ayant pratiqué au Laboratoire de Sommeil au CHU de Charleroi Hôpital Vésale

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM