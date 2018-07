Nos invités:

Charlotte DEPREZ, formatrice en réseaux sociaux et instagrameuse

Jean-Pierre BAEYENS, professeur et titulaire de la Chaire de Marketing à la Solvay Brussels School

Damien VAN ACHTER, spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IHECS

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM