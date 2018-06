Débats Première - 28/06/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Vincent ENGEL, romancier, dramaturge et essayiste et Hervé HASQUIN, historien et académicien



12h30: Résultats du CEB : quelles leçons peut-on en tirer ?



Nos invités :

Laurent HENQUET, député wallon MR et directeur d'école (en congé politique)

Barbara TRACHTE, députée bruxelloise et cheffe de groupe Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Dominique LAFONTAINE, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Liège

