Débats Première - 27/06/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre et Eric BIERIN, expert en communication politique et professeur de questions d'actualité à l'ISFSC



12h30: Introduire les jeux vidéo à l'école, une bonne idée ?



Nos invités :

Bruno HUMBEECK, psycho-pédagogue, chercheur à l'Université de Mons

Julien ANNART, détaché pédagogique à la Fédération de maison de jeunes et organisation de Jeunesse (FOr'J)

Stéphane CLOÂTRE, professeur de technologie dans un collège de Fougères (Ille-et-Vilaine)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE