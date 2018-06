12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Bruno COLMANT, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB et Michel GENET, directeur politique d'Ecolo



12h30: IRM : vers une médecine à deux vitesses ?



Nos invités:

Maxime BERSOU, radiologue aux Cliniques de l'Europe

Catherine FONCK, cheffe de groupe cdH à la Chambre

Alain DE WEVER, professeur émérite d'économie de la santé à l'ULB

Jacques BROTCHI, député bruxellois MR, sénateur

