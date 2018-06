Débats Première - 18/06/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Gabriel RINGLET, prêtre et professeur émérite à l'UCL et Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen



12h30: Faut-il obliger le jeune francophone à apprendre le néerlandais à l'école ?



Nos invitées :

Joyce AZAR, journaliste VRT-Flandreinfo et co-fondatrice de DaarDaar

Laurence METTEWIE, professeure de langue et linguistique néerlandaises à l'Université de Namur

Nicole BYA, responsable du secteur langues modernes à la Fesec, la Fédération de l'enseignement secondaire du Segec (réseau catholique)

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS