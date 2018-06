Débats Première - 14/06/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Nathalie VAN YPERSELE, partenaire chez Akkanto, société de conseil en communication et Sammy MAHDI, président des jeunes CD&V



12h30: Crise migratoire : nouvelle source de clivage de nos sociétés ? (en collaboration avec Le Vif)



Nos invités :

Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif

Philippe DE BRUYCKER, professeur spécialisé en droit européen de l'immigration et de l'asile à l'ULB et à l'IUE (Institut universitaire européen)

Pierre VERJANS, politologue à l'Université de Liège

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS