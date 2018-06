Débats Première - Rencontre USA-Corée du Nord : réelles avancées ou show politique ? -...

Rencontre USA-Corée du Nord : réelles avancées ou show politique ?



Nos invités :

Bruno HELLENDORFF, chercheur conjoint auprès de l’Institut Egmont, du Grip et de l’EPC

Thierry KELLNER, chargé de cours au Département de Sciences politiques de l'ULB et spécialiste de la politique étrangère chinoise

Dorian MALOVIC, chef du service Asie au journal La Croix et co-auteur de l’ouvrage "Le monde selon Kim Jong Un" (Ed. Robert Laffont)