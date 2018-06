Débats Première - 12/06/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Thierry AFSCHRIFT, avocat fiscaliste et professeur de droit fiscal à l'ULB et Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD-11.11.11



12h30: L'alcool : a-t-on sous-estimé ses dangers ?



Nos invités :

Martin DE DUVE, directeur de l'asbl Univers Santé

Philippe DE TIMARY, psychiatre et co-responsable de l'Unité intégrée d'Hépatologie des cliniques Saint-Luc, auteur du livre « L'alcoolisme est-il une fatalité ? Comprendre et inverser une spirale infernale » (Ed. Mardaga)

Philippe TRINE, président de la section restaurant de la fédération Horeca Bruxelles

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS