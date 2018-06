12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Marc SIRLEREAU, journaliste RTBF et Martial DUMONT, journaliste politique à L'Avenir



12h30: Se dirige-t-on vers un nouveau choc pétrolier ?



Nos invités :

Patrick BROCORENS, chercheur en chimie à l'université de Mons et président de la section belge de l'Association pour l'étude du pic du pétrole et gazier (ASPO)

Samuele FURFARI, maître de conférences à l'ULB en géopolitique de l'énergie

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE