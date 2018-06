Débats Première - 05/06/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : François PERL, directeur général à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et membre du comité de rédaction de la revue politique et Christophe WAMBERSIE, secrétaire-général du Syndicat neutre pour indépendants (SNI)



12h30: Italie : le nouveau gouvernement va-t-il tenir le coup ?



Nos invités :

Marco GIULI, politologue au Centre de politique européenne (EPC)

Mario TELO, Professeur de Relations internationales à l'ULB et membre de l'Académie Royale des sciences

Valérie DUPONT, correspondante RTBF en Italie

