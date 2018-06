Débats Première - 04/06/2018

Désinformation et fake news, faut-il légiférer ?

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’UE

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Jean-Paul MARTHOZ, journaliste chroniqueur au journal Le Soir et Jean-Pierre STROOBANTS, correspondant à Bruxelles pour le journal "Le Monde"



12h30: Désinformation et fake news, faut-il légiférer ?



Nos invités :

Alexandre ALAPHILIPPE, directeur de EU DisinfoLab

Jean-François DUMONT, secrétaire général adjoint de l'AJP (Association des journalistes professionnels)

Stéphane HOEBEKE, juriste à la RTBF et auteur du livre « La liberté d'expression : pour qui, pour quoi, jusqu'où ? » (Ed. Anthemis)

