Peut-on être riche et de gauche ?

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique et Pierre MAGOS, journaliste à la RTBF



12h30: Peut-on être riche et de gauche ?



Nos invités :

Guy HAARSCHER, philosophe, professeur émérite de l'ULB et professeur au Collège d'Europe

Hugues LE PAIGE, journaliste-réalisateur, collaborateur de la revue Politique

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE