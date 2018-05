12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif et Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen



12h30: Ecolo : pourquoi tant de haine ? (en collaboration avec Le Vif)



Nos invités :

Pascal DELWIT, professeur de Sciences politique à l'ULB

Jean FANIEL, directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP)

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE