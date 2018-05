Débats Première - 23/05/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD-11.11.11 et Rudy HERMANS, journaliste à la RTBF



12h30: RGPD : les entreprises sont-elles prêtes ?



Nos invités :

Anne MIKUSINSKI, juriste et chargée de Programme GDPR pour le Groupe UCM (en charge des formations dispensées par l'UCM aux indépendants)

Alain EJZYN, enseignant et chercheur senior en stratégie digi¬tale et en sécurité de l'information à l'ICHEC Brussels Management School

Julien GASSEND, chargé de projets relatifs à la donnée à l'Agence du Numérique et à Digital Wallonia

