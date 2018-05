Remplacer les six assemblées du pays par un Parlement national, une bonne idée ?

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Safia KESSAS, journaliste RTBF et Paul GROSJEAN, directeur du magazine Lobby et Grand Place



12h30: Remplacer les six assemblées du pays par un Parlement national, une bonne idée ?



Nos invités :

Richard MILLER, député fédéral MR

Kristof CALVO, député fédéral Groen

Dave SINARDET, professeur de sciences politiques à la VUB

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM