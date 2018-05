Faut-il être plus sévère avec les squatteurs ?

12h Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef du quotidien « Le Soir » et Marc SIRLEREAU, journaliste RTBF



12h30 Faut-il être plus sévère avec les squatteurs ?



En studio :

Gautier Calomne, député fédéral MR

Nicolas Bernard, professeur de droit à l'université Saint-Louis ¿ Bruxelles et président de la FéBUL (Fédération bruxelloise de l'union pour le logement).

