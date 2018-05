Débats Première - Le décret inscription a-t-il échoué ? - 08/05/2018

Le décret inscription a-t-il échoué ?



Nos invités :

Laurent DE BRIEY, chef de cabinet de la ministre de l’Enseignement Marie-Martine Schyns

Gilles GRANDJEAN, professeur et chercheur à l’université Saint-Louis, co-auteur d’une étude sur le sujet pour la revue Regards économiques

Patrick DEKELVER, directeur de l'Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo et président de l’ADIBRA (Association des directeurs de l’Enseignement Secondaire Catholique de Bruxelles et du Brabant)