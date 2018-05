Débats Première - 07/05/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Bruno COLMANT, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB et David PESTIEAU, Vice-président du PTB et responsable du service d'études



12h30: Nucléaire iranien, à quoi joue Donald Trump ?



Nos invités:

Vincent EIFFLING, chercheur au CECRI (Centre d'étude des crises et conflits internationaux) à l'UCL

Denis JACQMIN, chercheur au GRIP (Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE