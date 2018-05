Débats Première - 02/05/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Thierry AFSCHRIFT, avocat fiscaliste et professeur de droit fiscal à l'ULB et - François PERL, directeur général à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et membre du comité de rédaction de la revue politique





12h30:«Les journalistes respectent-ils suffisamment la déontologie ?»



Nos invités:

Muriel HANOT, secrétaire générale du CDJ (Conseil de déontologie journalistique);

Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l'information et des sports de la RTBF;

Jean-François DUMONT, secrétaire général adjoint de l'AJP (Association des journalistes professionnels).

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE