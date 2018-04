Débats Première - 26/04/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Hafida BACHIR, présidente de Vie Féminine et Sammy MAHDI, président des jeunes CD&V



12h30: Mai 68, quel héritage derrière le mythe ? (en collaboration avec Le Vif/L'Express)



Nos invités :

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Serge GOVAERT, membre du conseil d'administration du Crisp (Centre de recherche et d'information socio-politiques) et auteur d'un ouvrage à paraitre sur Mai 68 en Belgique

Marc JACQUEMAIN, sociologue et professeur à l'ULiège, membre du collectif éditorial de Politique

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE