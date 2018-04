12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique et François GEMENNE, chercheur et enseignant à l'Université de Liège et à Sciences Po à Paris



12h30: Cohabitant légal, un statut au rabais par rapport au mariage ?



Nos invités :

Marc VAN BENEDEN, notaire

Catherine DE BRUECKER, médiatrice fédérale

Camille GARCEZ, juriste à l'asbl Droits Quotidiens

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE