Débats Première - 19/04/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Rudy AERNOUDT, économiste, philosophe et professeur d'université à Gand et Felipe VAN KEIRSBILCK, ?secrétaire général de la CNE (CSC)



12h30: Le résistant est-il l'oublié de notre histoire ? (En collaboration avec Le Vif)



Nos invités :

José GOTOVITCH, historien, professeur honoraire à l'ULB, membre émérite de l'Académie Royale de Belgique

Pierre HAVAUX, journaliste au Vif

Benjamin HENNOT, réalisateur du documentaire « Stan et Ulysse, l'esprit inventif »

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE