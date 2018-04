Débats Première - 17/04/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Nathalie VAN YPERSELE, partenaire chez Akkanto, société de conseil en communication et Eric BIERIN, expert en communication politique et professeur de questions d'actualité à l'ISFSC



12h30: L'interruption volontaire de grossesse doit-elle encore être considérée comme un délit pénal ?



Nos invités:

Sylvie LAUSBERG, directrice du département Etude & Stratégie du Centre d'Action Laïque

Michel DUPUIS, philosophe, professeur ordinaire à l'UCL et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE