Débats Première - 16/04/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Francis VAN DE WOESTYNE, éditorialiste en chef de La Libre et Philippe WALKOWIAK, rédacteur en chef adjoint politique de la RTBF



12h30: Les Occidentaux ont-ils vraiment une stratégie en Syrie ?



Nos invités:

Marie PELTIER, chercheuse, enseignante et auteure de "L'ère du complotisme" (Ed. Les Petits Matins)

Michel LIEGEOIS, professeur en sciences politiques à l'UCL et président de l'Institut de Sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE)

Willy VANDERVORST, journaliste à la RTBF qui a officié au sein de la rédaction internationale

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE